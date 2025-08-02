Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Лазанья на сковородке

Список ингредиентов:

фарш - 500 г

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

растительное масло - 2-3 ст. л

очищенные нарезанные томаты в собственном соку - 400 г

соль, черный перец и сушеный базилик

вода - 1 стакан

листья лазаньи - 150-200 г

моцарелла - 150 г

Легкий способ приготовления

На небольшом количестве масла обжариваем лук и морковь несколько минут. Далее добавляем фарш и обжариваем все вместе, разбивая фарш на мелкие комочки.

Рецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Добавляем в сковородку томаты в собственном соку, соль, черный перец и сушеный базилик. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.

Вливаем воду и плотно выкладываем в сковородку листы лазаньи, разломанные вдоль.

Рецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Накрываем крышкой и тушим до готовности листов лазаньи, время приготовления зависит от листов. При необходимости в процессе приготовления можно доливать водичку.

В конце посыпаем натертой моцареллой и готовим под крышкой на медленном огне еще примерно 5 минут.

Рецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)