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Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Рецепт лазаньи на сковороде, которая быстро готовится (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лазанью можно приготовить без духовки и лишних хлопот. Попробуйте ленивый вариант - все готовится на одной сковороде, без духовки и лишних хлопот. Идеально для будничного обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ирины Димитровой.

Лазанья на сковородке

Список ингредиентов:

  • фарш - 500 г
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • растительное масло - 2-3 ст. л
  • очищенные нарезанные томаты в собственном соку - 400 г
  • соль, черный перец и сушеный базилик
  • вода - 1 стакан
  • листья лазаньи - 150-200 г
  • моцарелла - 150 г

Легкий способ приготовления

На небольшом количестве масла обжариваем лук и морковь несколько минут. Далее добавляем фарш и обжариваем все вместе, разбивая фарш на мелкие комочки.

Рецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Добавляем в сковородку томаты в собственном соку, соль, черный перец и сушеный базилик. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.

Вливаем воду и плотно выкладываем в сковородку листы лазаньи, разломанные вдоль.

Рецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

Накрываем крышкой и тушим до готовности листов лазаньи, время приготовления зависит от листов. При необходимости в процессе приготовления можно доливать водичку.

В конце посыпаем натертой моцареллой и готовим под крышкой на медленном огне еще примерно 5 минут.

Рецепт ленивой лазаньи (фото: кадр из видео)

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