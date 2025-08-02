Рецепт ленивой лазаньи без духовки: быстро, просто и очень вкусно

Лазанью можно приготовить без духовки и лишних хлопот. Попробуйте ленивый вариант - все готовится на одной сковороде, без духовки и лишних хлопот. Идеально для будничного обеда или ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ирины Димитровой.
Список ингредиентов:
Легкий способ приготовления
На небольшом количестве масла обжариваем лук и морковь несколько минут. Далее добавляем фарш и обжариваем все вместе, разбивая фарш на мелкие комочки.
Добавляем в сковородку томаты в собственном соку, соль, черный перец и сушеный базилик. Перемешиваем и тушим еще несколько минут.
Вливаем воду и плотно выкладываем в сковородку листы лазаньи, разломанные вдоль.
Накрываем крышкой и тушим до готовности листов лазаньи, время приготовления зависит от листов. При необходимости в процессе приготовления можно доливать водичку.
В конце посыпаем натертой моцареллой и готовим под крышкой на медленном огне еще примерно 5 минут.
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