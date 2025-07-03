Рецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минут

Зеленый питательный салат - идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса. В нем сочетаются свежие овощи, зелень и питательные ингредиенты, которые обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и полезными минералами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Анны Станкевич.

Питательный зеленый салат: простой рецепт

Ингредиенты для большой порции:

молодая капуста - половинка

огурец - 1 шт.

петрушка - 3-4 веточки

укроп - 3-4 веточки

авокадо - половинка

орехи - 30 г

оливковое масло

чеснок -1 зубчик

мед -1 ч.л меда (по желанию)

соль и перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно нарезать капусту и огурцы любыми кусочками. После этого положите в блендер укроп, петрушку, авокадо, орехи, чеснок, масло, соль и перец. Все нужно перебить.

Заправку добавьте к капусте и огурцам и перемешайте.

Рецепт полезного зеленого салата (фото: кадр из видео)