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Рецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минут

Четверг 03 июля 2025 07:45
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Рецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минут Рецепт вкусного зеленого питательного зеленого салата из капусты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Зеленый питательный салат - идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса. В нем сочетаются свежие овощи, зелень и питательные ингредиенты, которые обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и полезными минералами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.

Питательный зеленый салат: простой рецепт

Ингредиенты для большой порции:

  • молодая капуста - половинка
  • огурец - 1 шт.
  • петрушка - 3-4 веточки
  • укроп - 3-4 веточки
  • авокадо - половинка
  • орехи - 30 г
  • оливковое масло
  • чеснок -1 зубчик
  • мед -1 ч.л меда (по желанию)
  • соль и перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно нарезать капусту и огурцы любыми кусочками. После этого положите в блендер укроп, петрушку, авокадо, орехи, чеснок, масло, соль и перец. Все нужно перебить.

Заправку добавьте к капусте и огурцам и перемешайте.

Рецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минутРецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минутРецепт полезного зеленого салата (фото: кадр из видео)

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