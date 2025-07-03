Рецепт легкого, но питательного зеленого салата: готовится несколько минут
Рецепт вкусного зеленого питательного зеленого салата из капусты (коллаж: РБК-Украина)
Зеленый питательный салат - идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса. В нем сочетаются свежие овощи, зелень и питательные ингредиенты, которые обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и полезными минералами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.
Питательный зеленый салат: простой рецепт
Ингредиенты для большой порции:
- молодая капуста - половинка
- огурец - 1 шт.
- петрушка - 3-4 веточки
- укроп - 3-4 веточки
- авокадо - половинка
- орехи - 30 г
- оливковое масло
- чеснок -1 зубчик
- мед -1 ч.л меда (по желанию)
- соль и перец - по вкусу
Легкий способ приготовления
Сначала нужно нарезать капусту и огурцы любыми кусочками. После этого положите в блендер укроп, петрушку, авокадо, орехи, чеснок, масло, соль и перец. Все нужно перебить.
Заправку добавьте к капусте и огурцам и перемешайте.
Рецепт полезного зеленого салата (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать
- Рецепт сочного салата с персиками, который прекрасно подойдет для жаркого дня
- 5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника
- Вкусные клубничные роллы, которые обязательно каждый должен приготовить летом