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Рецепт кабачків, які смачніші за м’ясо. Будете готувати щодня

Як приготувати смачно кабачки (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Сезон кабачків у розпалі, і якщо ви досі вважаєте їх "прісним" овочем, цей рецепт змінить ваше уявлення назавжди. У мережі шаленої популярності набирає страва, яку вже охрестили "кабачками, смачнішими за м’ясо".

Як швидко приготувати таку страву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вона підходить і для вегетаріанців, і для м’ясоїдів, які хочуть трохи розвантажити свій раціон. І головне - готується дуже просто!

Ці кабачки мають хрустку скоринку, ніжну середину і яскравий пікантний смак. А ще - бюджетні, швидкі у приготуванні та неймовірно ситні.

Інгредієнти

  • Кабачки - 2 середніх

  • Яйця - 2 шт

  • Твердий сир - 100 г

  • Часник - 2 зубчики

  • Кріп або петрушка - невеликий пучок

  • Борошно або панірувальні сухарі - 3-4 ст. л

  • Сіль, перець, спеції - за смаком

  • Олія для смаження

Рецепт приготування 

Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити і залишити на 10 хвилин. Потім віджати зайвий сік.

Додати яйця, натертий сир, подрібнений часник, зелень і спеції.

Як приготувати кабачки (Скриншот)

Всипати борошно або сухарі для густоти маси.

Добре перемішати і ложкою викладати на розігріту сковорідку.

Смажити з обох боків до золотистої скоринки - по 2-3 хвилини.

Такими виходять кабачки (Скриншот)

Додамо, що і кабачки чудово поєднуються з соусом зі сметани й часнику або йогуртовим дипом. А ще  вони смачні як гарячими, так і холодними.

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В матеріалі були використані такі джерела: YouTube-канал Івана Янюка, сайт Кулінарочка.

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РецептиКабачкиЗдорове харчування