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Рецепт кабачков, которые вкуснее мяса. Будете готовить каждый день

Как приготовить вкусно кабачки (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Сезон кабачков в разгаре, и если вы до сих пор считаете их "пресным" овощем, этот рецепт изменит ваше представление навсегда. В сети бешеную популярность набирает блюдо, которое уже окрестили "кабачками, вкуснее мяса".

Как быстро приготовить такое блюдо - читайте в материале РБК-Украина.

Она подходит и для вегетарианцев, и для мясоедов, которые хотят немного разгрузить свой рацион. И главное - готовится очень просто!

Эти кабачки имеют хрустящую корочку, нежную середину и яркий пикантный вкус. А еще - бюджетные, быстрые в приготовлении и невероятно сытные.

Ингредиенты

  • Кабачки - 2 средних

  • Яйца - 2 шт

  • Твердый сыр - 100 г

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Укроп или петрушка - небольшой пучок

  • Мука или панировочные сухари - 3-4 ст. л.

  • Соль, перец, специи - по вкусу

  • Масло для жарки

Рецепт приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут. Затем отжать лишний сок.

Добавить яйца, натертый сыр, измельченный чеснок, зелень и специи.

Как приготовить кабачки (Скриншот)

Всыпать муку или сухари для густоты массы.

Хорошо перемешать и ложкой выкладывать на разогретую сковородку.

Жарить с обеих сторон до золотистой корочки - по 2-3 минуты.

Такими получаются кабачки (Скриншот)

Добавим, что и кабачки прекрасно сочетаются с соусом из сметаны и чеснока или йогуртовым дипом. А еще они вкусные как горячими, так и холодными.

 

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В материале были использованы следующие источники: YouTube-канал Ивана Янюка, сайт Кулинарочка.

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РецептыКабачкиЗдоровое питание