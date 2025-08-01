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Ретроградний Меркурій не перешкода: ці 4 знаки Зодіаку будуть на піку удачі

П'ятниця 01 серпня 2025 10:07
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Ретроградний Меркурій не перешкода: ці 4 знаки Зодіаку будуть на піку удачі Ці 4 знаки Зодіаку будуть успішними в ретроградний Меркурій (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Ретроградний Меркурій часто асоціюється з хаосом, затримками та непорозуміннями, але деякі знаки Зодіаку відкривають нові можливості. Саме ці четверо найближчими тижнями зможуть вийти на новий рівень - у роботі, фінансах або особистому житті.

Хто саме потрапив до списку щасливчиків, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Зазначимо, що ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня до 11 серпня включно.

Близнюки

Хоча Меркурій - ваш управитель, його ретроградність не збиває вас із курсу. Навпаки, це прекрасний час, щоб завершити давні справи, відновити вигідні зв'язки або переглянути стратегію.

Ви можете несподівано знайти рішення там, де давно не бачили виходу. Удача йде рука об руку з гнучкістю - використовуйте це.

Лев

У цей період Леви здатні блиснути саме тоді, коли інші підходять. Ваша харизма, рішучість і внутрішній вогонь приваблюють нові можливості, особливо в кар'єрі або творчості.

Можлива несподівана підтримка або важлива розмова, яка змінить хід подій. Головне - залишатися впевненим у собі.

Діва

Попри ретроградність, у вас абсолютна концентрація на деталях. Це дає вам перевагу в ситуаціях, де інші розгублені.

Особливо вдало складатимуться справи, пов'язані з роботою, документацією або фінансами. Можливі й нові можливості для стабільного зростання - не пропустіть їх.

Водолій

Для Водоліїв цей період може стати поштовхом до нових ідей або повернення до давніх мрій. На вас чекають інсайти, натхнення і несподівані знайомства, які можуть принести реальну користь.

Ви легко адаптуєтеся до змін, а це ключ до вашого успіху. Зараз варто довіряти інтуїції та не боятися експериментів.

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