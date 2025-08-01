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Ретроградный Меркурий не помеха: эти 4 знака Зодиака будут на пике удачи

Пятница 01 августа 2025 10:07
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Ретроградный Меркурий не помеха: эти 4 знака Зодиака будут на пике удачи Эти 4 знака Зодиака будут успешными в ретроградный Меркурий (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с хаосом, задержками и недоразумениями, но некоторые знаки Зодиака открывают новые возможности. Именно эти четверо в ближайшие недели смогут выйти на новый уровень - в работе, финансах или личной жизни.

Кто именно попал в список счастливчиков, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Отметим, что ретроградный Меркурий продлится с 18 июля по 11 августа включительно.

Близнецы

Хотя Меркурий - ваш управитель, его ретроградность не сбивает вас с курса. Напротив, это прекрасное время, чтобы завершить давние дела, восстановить выгодные связи или пересмотреть стратегию.

Вы можете неожиданно найти решение там, где давно не видели выхода. Удача идет рука об руку с гибкостью - используйте это.

Лев

В этот период Львы способны блеснуть именно тогда, когда другие подходят. Ваша харизма, решительность и внутренний огонь привлекают новые возможности, особенно в карьере или творчестве.

Возможна неожиданная поддержка или важный разговор, который изменит ход событий. Главное - оставаться уверенным в себе.

Дева

Несмотря на ретроградность, у вас абсолютная концентрация на деталях. Это дает вам преимущество в ситуациях, где другие растеряны.

Особенно удачно будут складываться дела, связанные с работой, документацией или финансами. Возможны и новые возможности для стабильного роста - не упустите их.

Водолей

Для Водолеев этот период может стать толчком к новым идеям или возвращению к древним мечтам. Вас ожидают инсайты, вдохновение и неожиданные знакомства, которые могут принести реальную пользу.

Вы легко адаптируетесь к изменениям, а это ключ к вашему успеху. Сейчас следует доверять интуиции и не бояться экспериментов.

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