Ретро повертається: Саша Бо показала модний осінній "лук" із джинсами кльош

Відома українська блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) показала ідеальний осінній образ. Він поєднує класичні осінні відтінки з елементами стилю 70-х років і сучасним шиком.
Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Жакет незвичного крою
Головний акцент образу - жакет, який нагадує кейп або пончо. Це не класика, а стильна модель з акцентом спереду - такий крій створює ефект багатошаровості.
Крім того, жакет має трендовий принт у дрібну клітинку в осінній коричнево-бежевій гамі.
Джинси кльош
Цей елемент є прямим відсиланням до моди 70-х, яка зараз знову на піку популярності. Джинси з високою посадкою і розкльошеними від коліна штанинами візуально подовжують силует і створюють невимушений, розслаблений вигляд.
Хустка на голові
Шовкова хустка, зав'язана під підборіддям, надає образу ретро-чарівності та жіночності. Це ідеальний аксесуар, який захищає від осіннього вітру і робить образ грайливим та унікальним.
Хустка з класичним принтом у вигляді ланцюгів у пастельних тонах пасуватиме до будь-якого образу.
Замшева сумка
Велика, містка сумка із замші теплого коричневого кольору. Замша - ідеальна осіння текстура, а об'ємна форма сумки підкреслює затишний і трохи богемний настрій луку.
Взуття
Завершити стильний лук Саша Бо вирішила черевиками на грубій тракторній підошві.
Стиль
Цей образ можна охарактеризувати як бохо-шик з елементами ретро та класичного елегантного стилю.
Саша Бо майстерно поєднала ці напрямки, створивши дуже актуальний, теплий і стильний осінній образ.
