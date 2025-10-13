Ретро возвращается: Саша Бо показала модный осенний "лук" с джинсами клеш

Известная украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская) показала идеальный осенний образ. Он объединяет классические осенние оттенки с элементами стиля 70-х годов и современным шиком.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Жакет необычного кроя
Главный акцент образа - жакет, который напоминает кейп или пончо. Это не классика, а стильная модель с акцентом спереди - такой крой создает эффект многослойности.
Кроме того, жакет имеет трендовый принт в мелкую клеточку в осенней коричнево-бежевой гамме.
Джинсы клеш
Этот элемент является прямой отсылкой к моде 70-х, которая сейчас снова на пике популярности. Джинсы с высокой посадкой и расклешенными от колена штанинами визуально удлиняют силуэт и создают непринужденный, расслабленный вид.
Платок на голове
Шелковый платок, завязанный под подбородком, придает образу ретро-обаяния и женственности. Это идеальный аксессуар, который защищает от осеннего ветра и делает образ игривым и уникальным.
Платок с классическим принтом в виде цепей в пастельных тонах подойдет к любому образу.
Замшевая сумка
Большая, вместительная сумка из замши теплого коричневого цвета. Замша - идеальная осенняя текстура, а объемная форма сумки подчеркивает уютное и немного богемное настроение лука.
Обувь
Завершить стильный лук Саша Бо решила ботинками на грубой тракторной подошве.
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как бохо-шик с элементами ретро и классического элегантного стиля.
Саша Бо мастерски соединила эти направления, создав очень актуальный, теплый и стильный осенний образ.
Жакет
Джинсы клеш
Шелковый платок
Замшевая сумка
Какая обувь подходит к образу
Вас также может заинтересовать