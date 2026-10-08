Ретранслятор для "Шахедів" і місце запуску дронів: Сили оборони вгатили по цілях ворога

Раніше РБК-Україна писало, що 6 жовтня Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Серед цілей - телекомунікаційний вузол біля Донецька, склади дронів і боєприпасів.

Крім того, Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів окупантів. Зокрема у районі Донецька українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.