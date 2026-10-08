UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ретранслятор для "Шахедів" і місце запуску дронів: Сили оборони вгатили по цілях ворога

16:50 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: українські воїни готують дрони для запуску (Getty Images)

Сили оборони України ударили по ретранслятору "Шахедів" у Чорному морі, місцю запуску дронів і складах на Донеччині. Атаки були успішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Нові уражені цілі армії РФ

7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів:

  • У районі Донецька - місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Системне ураження таких об’єктів зменьшить спроможності РФ завдавати уражень по цивільній інфраструктурі України.
  • У Чорному морі - ретранслятору Mesh-мережі російських підрозділів.
  • У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині - пунктам управління противника.
  • Також у районі Очеретиного - складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.
  • У районі Верхньоосикового Донецької області - польовому артилерійському складу російської армії.

"Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває", - зазначили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 жовтня Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Серед цілей - телекомунікаційний вузол біля Донецька, склади дронів і боєприпасів.

Крім того, Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів окупантів. Зокрема у районі Донецька українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДонбасВійна Росії проти України