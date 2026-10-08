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Ретранслятор для "Шахедов" и место запуска дронов: Силы обороны ударили по целям врага

16:50 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: украинские воины готовят дроны для запуска (Getty Images)

Силы обороны Украины ударили по ретранслятору "Шахедов" в Черном море, месту запуска дронов и складам в Донецкой области. Атаки были успешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Новые пораженные целые армии РФ

7 октября и в ночь на 8 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов:

  • В районе Донецка - месту хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника. Системное поражение таких объектов уменьшит способности РФ наносить поражения по гражданской инфраструктуре Украины.
  • В Черном море - ретранслятору Mesh-сети российских подразделений.
  • В районах Придорожного Луганской области и Очеретино Донецкой области - пунктам управления противника.
  • Также в районе Очеретино - складу материально-технических средств российских оккупантов.
  • В районе Верхнеосикового Донецкой области - полевому артиллерийскому складу российской армии.

"Работа по ключевым военным целям российских агрессоров продолжается", - отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 октября Силы обороны Украины ударили по военным объектам России на оккупированных территориях. Среди целей - телекоммуникационный узел возле Донецка, склады дронов и боеприпасов.

Кроме того, Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов оккупантов. В частности, в районе Донецка украинские воины нанесли поражение по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника.

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