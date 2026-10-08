Ретранслятор для "Шахедов" и место запуска дронов: Силы обороны ударили по целям врага

Ранее РБК-Украина писало, что 6 октября Силы обороны Украины ударили по военным объектам России на оккупированных территориях. Среди целей - телекоммуникационный узел возле Донецка, склады дронов и боеприпасов.

Кроме того, Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов оккупантов. В частности, в районе Донецка украинские воины нанесли поражение по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника.