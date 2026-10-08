Ретранслятор для "Шахедов" и место запуска дронов: Силы обороны ударили по целям врага

Силы обороны Украины ударили по ретранслятору "Шахедов" в Черном море, месту запуска дронов и складам в Донецкой области. Атаки были успешными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
7 октября и в ночь на 8 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов:
"Работа по ключевым военным целям российских агрессоров продолжается", - отметили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что 6 октября Силы обороны Украины ударили по военным объектам России на оккупированных территориях. Среди целей - телекоммуникационный узел возле Донецка, склады дронов и боеприпасов.
Кроме того, Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов оккупантов. В частности, в районе Донецка украинские воины нанесли поражение по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника.