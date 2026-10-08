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Ретранслятор для "Шахедів" і місце запуску дронів: Сили оборони вгатили по цілях ворога

16:50 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ретранслятор для "Шахедів" і місце запуску дронів: Сили оборони вгатили по цілях ворога Фото: українські воїни готують дрони для запуску (Getty Images)
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Сили оборони України ударили по ретранслятору "Шахедів" у Чорному морі, місцю запуску дронів і складах на Донеччині. Атаки були успішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Нові уражені цілі армії РФ

7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів:

  • У районі Донецька - місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Системне ураження таких об’єктів зменьшить спроможності РФ завдавати уражень по цивільній інфраструктурі України.
  • У Чорному морі - ретранслятору Mesh-мережі російських підрозділів.
  • У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині - пунктам управління противника.
  • Також у районі Очеретиного - складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.
  • У районі Верхньоосикового Донецької області - польовому артилерійському складу російської армії.

"Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває", - зазначили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 жовтня Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Серед цілей - телекомунікаційний вузол біля Донецька, склади дронів і боєприпасів.

Крім того, Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів окупантів. Зокрема у районі Донецька українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.

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