Ретранслятор для "Шахедів" і місце запуску дронів: Сили оборони вгатили по цілях ворога
Сили оборони України ударили по ретранслятору "Шахедів" у Чорному морі, місцю запуску дронів і складах на Донеччині. Атаки були успішними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Нові уражені цілі армії РФ
7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів:
- У районі Донецька - місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Системне ураження таких об’єктів зменьшить спроможності РФ завдавати уражень по цивільній інфраструктурі України.
- У Чорному морі - ретранслятору Mesh-мережі російських підрозділів.
- У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині - пунктам управління противника.
- Також у районі Очеретиного - складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.
- У районі Верхньоосикового Донецької області - польовому артилерійському складу російської армії.
"Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває", - зазначили у Генштабі.
Раніше РБК-Україна писало, що 6 жовтня Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії на окупованих територіях. Серед цілей - телекомунікаційний вузол біля Донецька, склади дронів і боєприпасів.
Крім того, Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів окупантів. Зокрема у районі Донецька українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.