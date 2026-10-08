Ретранслятор для "Шахедів" і місце запуску дронів: Сили оборони вгатили по цілях ворога

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Сили оборони України ударили по ретранслятору "Шахедів" у Чорному морі, місцю запуску дронів і складах на Донеччині. Атаки були успішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Нові уражені цілі армії РФ 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів: У районі Донецька - місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Системне ураження таких об’єктів зменьшить спроможності РФ завдавати уражень по цивільній інфраструктурі України.

Системне ураження таких об’єктів зменьшить спроможності РФ завдавати уражень по цивільній інфраструктурі України. У Чорному морі - ретранслятору Mesh-мережі російських підрозділів.

російських підрозділів. У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині - пунктам управління противника.

Також у районі Очеретиного - складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.

У районі Верхньоосикового Донецької області - польовому артилерійському складу російської армії. "Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває", - зазначили у Генштабі.