Ретранслятор для "Шахедов" и место запуска дронов: Силы обороны ударили по целям врага

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Силы обороны Украины ударили по ретранслятору "Шахедов" в Черном море, месту запуска дронов и складам в Донецкой области. Атаки были успешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Новые пораженные целые армии РФ 7 октября и в ночь на 8 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов: В районе Донецка - месту хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА противника. Системное поражение таких объектов уменьшит способности РФ наносить поражения по гражданской инфраструктуре Украины.

Системное поражение таких объектов уменьшит способности РФ наносить поражения по гражданской инфраструктуре Украины. В Черном море - ретранслятору Mesh-сети российских подразделений.

российских подразделений. В районах Придорожного Луганской области и Очеретино Донецкой области - пунктам управления противника.

Также в районе Очеретино - складу материально-технических средств российских оккупантов.

В районе Верхнеосикового Донецкой области - полевому артиллерийскому складу российской армии. "Работа по ключевым военным целям российских агрессоров продолжается", - отметили в Генштабе.