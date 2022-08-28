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Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 28 августа 2022 17:56
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times Фото: ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Финансовые ресурсы Великобритании для оказания военной помощи Украине могут закончиться к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

По данным источника в Минобороны, на которого ссылается издание, "реальность, такова, что к концу года финансовый вклад Великобритании в военные действия иссякнет".

Это означает, как пишет издание, что новый премьер-министр очень скоро столкнется с вопросом о том, "следует ли выделять миллиарды фунтов на дополнительную поддержку".

Характеризуя Лиз Трасс, которую The Sunday Times называет вероятной будущей главой британского правительства, издание со ссылкой на ее соратников издание пишет, что она относится к России даже жестче, чем Джонсон, но "быстро столкнется с трудным выбором", касающимся финансовой помощи Украине, на фоне того, что "государственные финансы находятся под сильным давлением".

Как сообщалось, правительство Британии направит 43,2 млн долларов на помощь Украине, Сирии и странам Восточной Африки.

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