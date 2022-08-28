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Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times

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Велика Британія, Неділя 28 серпня 2022 17:56
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times Фото: ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Фінансові ресурси Великої Британії для надання військової допомоги Україні можуть закінчитися на кінець року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За даними джерела в Міноборони, на яке посилається видання, "реальність, така, що до кінця року фінансовий внесок Великої Британії у військові дії вичерпається".

Це означає, як пише видання, що новий прем'єр-міністр дуже скоро зіткнеться з питанням про те, "чи слід виділяти мільярди фунтів на додаткову підтримку".

Характеризуючи Ліз Трасс, яку The Sunday Times називає ймовірним майбутнім главою британського уряду, з посиланням на її соратників видання пише, що вона ставиться до Росії навіть жорсткіше, ніж Джонсон, але "швидко зіткнеться зі складним вибором", що стосується фінансової допомоги Україні, на тлі того, що "державні фінанси перебувають під сильним тиском".

Як повідомлялося, уряд Британії направить 43,2 млн доларів на допомогу Україні, Сирії та країнам Східної Африки.

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