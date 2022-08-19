Британия объявила о выделении финансовой помощи для украинских беженцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства .

Как отмечается, 18,3 млн долларов из этой суммы пойдет на поддержку около 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц в самой Украине. Среди тех, кому планируется оказать помощь - дети, пожилые люди и инвалиды, которые покинули свои дома из-за конфликта.

На поддержку Восточной Африки, где, по данным Лондона, 48 млн человек оказались в ситуации повышенного риска из-за нехватки продовольствия, будет направлено 16,8 млн долларов. Основные получатели средств - Сомали, Эфиопия, Судан.

Наконец, 8,4 млн долларов пойдут на помощь сирийским беженцам, которые нашли укрытие от гражданской войны в соседнем Ливане. Эти средства будут выделены Всемирной продовольственной программе ООН.

Ранее сообщалось, что правительство Шотландии может привлечь армию для помощи в размещении беженцев из Украины.

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