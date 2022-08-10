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Ресурсы не безграничны. Одна из крупнейших авиакомпаний РФ увольняет 200 пилотов

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Москва, Среда 10 августа 2022 06:57
Ресурсы не безграничны. Одна из крупнейших авиакомпаний РФ увольняет 200 пилотов Фото: российская авиакомпания сократит около 200 пилотов из-за санкций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр" сократит более 200 сотрудников своих "дочек" AirBridgeCargo и "Атран", которые летали на самолетах Boeing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Увольнения связаны с введенными ранее санкциями против России и запретом российским авиакомпаниям эксплуатировать, а также покупать комплектующих к самолетам Boeing.

Несколько экипажей группа компаний планирует сохранить на случай, если получит разрешение вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям.

"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности персонала проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", — заявил представитель "Волги-Днепр".

Количество пилотов в AirBridgeCargo на начало года составляло 300 человек, в "Атран" — около 110. Общее число сотрудников компания не оглашает. Таким образом, группа компаний сокращает около 50% от всего штата пилотов, которые имеют опыт и право эксплуатации самолетов Boeing.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.

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