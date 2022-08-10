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Ресурси не безмежні. Одна з найбільших авіакомпаній РФ звільняє 200 пілотів

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Москва, Середа 10 серпня 2022 06:57
Ресурси не безмежні. Одна з найбільших авіакомпаній РФ звільняє 200 пілотів Фото: російська авіакомпанія скоротить близько 200 пілотів через санкції (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Група вантажних авіакомпаній "Волга-Дніпро" скоротить понад 200 співробітників своїх "дочок" AirBridgeCargo і "Атран", які літали на літаках Boeing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Звільнення пов'язані з введеними раніше санкціями проти Росії і забороною російським авіакомпаніям експлуатувати, а також купувати комплектуючих до літаків Boeing.

Кілька екіпажів група компаній планує зберегти на випадок, якщо отримає дозвіл повернути літаки іноземним лізинговим компаніям.

"Ресурси компанії не безмежні. Оптимізація чисельності персоналу проводиться поетапно, щоб мати можливість консервації флоту", — заявив представник "Волги-Дніпро".

Кількість пілотів в AirBridgeCargo на початок року становила 300 осіб, в "Атран" — близько 110. Загальне число співробітників компанія не оголошує. Таким чином, група компаній скорочує близько 50% від усього штату пілотів, які мають досвід і право експлуатації літаків Boeing.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром в Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії і літак ДРЛО А-50.

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