Ресурс спрямують на стійкість бізнесу. "Кернел" підсумував фінансовий рік

Компанія "Кернел" оприлюднила річний звіт за 2026 фінансовий рік (FY2026), що закінчився 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний звіт.

Завдяки відносній стабільності чорноморського експорту минулого сезону компанія сформувала фінансовий буфер:

виручка досягла 4,4 млрд доларів (+7% порівняно з минулим роком);

EBITDA зросла до 558 млн доларів (+20% порівняно з минулим роком).

Проте початок нового 2027 фінансового року позначився суттєвим ускладненням ситуації в Чорному морі, що змушує компанію працювати в режимі збереження ліквідності та адаптації логістики.

"Чорноморський агроекспорт безпосередньо впливає на світовий продовольчий баланс, тому перебої в портах відчувають ринки Європи, Азії та Близького Сходу. Ми не маємо ілюзій щодо альтернативної логістики: інші маршрути не здатні замінити глибоководні порти за масштабами та витратами", - заявив голова Ради директорів "Кернел" Андрій Веревський.

Тому, за його словами, завдання зараз - зберегти ліквідність та продовжити стратегічну диверсифікацію бізнесу.

"Зокрема, ми приступили до реалізації проєктів із відновлюваної енергетики", - додав він.

Реалії нового сезону: безпекові ризики для судноплавства та пошкодження терміналів

З середини липня 2026 року безпекова ситуація в морських портах критично загострилася: атаки РФ на портову інфраструктуру та комерційні судна призвели до скорочення суднозаходів у глибоководні порти приблизно вдесятеро.

Під час липневих ударів повторних ушкоджень зазнали активи компанії у Чорноморську. Логістичні обмеження виникли на тлі значних перехідних загальних залишків зерна в країні (близько 8 млн тонн) та збору нового врожаю.

При цьому альтернативні дунайські та залізничні маршрути мають лімітовану пропускну здатність і суттєво вищу собівартість перевезень.

Збереження ресурсів: нульові дивіденди

З огляду на необхідність фінансувати ремонти пошкоджених атаками об’єктів та покривати витрати складнішої логістики, Рада директорів рекомендувала не виплачувати дивіденди за FY2026. Ресурс акумулюється всередині компанії.

Операційні підсумки FY2026

Агровиробництво: Вирощування культур зросло на 43% — до 2,3 млн тонн.

Інфраструктура та трейдинг: Перевалка через термінали склала 9,6 млн тонн. Експорт зерна з України компанією склав 6,3 млн тонн, а це 15% від загального експорту країни.

Переробка олійних: Заводи переробили 3,2 млн тонн сировини.

Команда та соціальна відповідальність

Через загрози обстрілів сумарний час вимушеної зупинки терміналів за рік склав майже півтора місяці — операції призупиняли для захисту працівників.