Інвестиції в енергостійкість: "Кернел" залучив 100 млн євро на будівництво вітряної електростанції

Агрохолдинг "Кернел" залучив 100 млн євро від данського фонду EIFO на будівництво вітрової електростанції потужністю 94,5 МВт. Проєкт із системами накопичення енергії має посилити децентралізацію та стійкість української енергомережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Що відомо про угоду

"Кернел" підписав кредитну угоду на 100 млн євро з Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) для фінансування будівництва свого першого вітроенергетичного проєкту — вітрової електростанції потужністю 94,5 МВт у центральній частині Україні. Угоду підписано за участі міністра бізнесу та конкурентоспроможності Данії Мартіна Лідегора.

Фінансування надається в межах спеціальної програми EIFO з підтримки інвестицій в Україні.

Вітрова електростанція складатиметься з 21 сучасної вітрової турбіни, які поставить та встановить Vestas — один зі світових лідерів у сфері вітроенергетики.

Чому цей проєкт важливий

Проєкт також передбачає встановлення промислових систем накопичення енергії, які допомагатимуть балансувати виробництво електроенергії в пікові години.

Розвиток таких об’єктів розподіленої відновлюваної генерації є частиною ширшого курсу на децентралізацію енергосистеми України, що робить її стійкішою до воєнних ризиків порівняно з традиційною централізованою генерацією.

СЕО "Кернел" Євген Осипов (фото: пресслужба)

За словами СЕО "Кернел" Євгена Осипова, фінансування EIFO — важливий сигнал для міжнародного інвестиційного ринку. Ця угода підтверджує, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна залишається країною, де можна реалізовувати великі приватні інвестиційні проєкти.

"Для Кернел це логічне продовження нашої довгострокової стратегії розвитку відновлюваної енергетики та посилення енергетичної стійкості бізнесу. Стабільне енергозабезпечення наших активів дозволяє виконувати міжнародні контракти. А це, своєю чергою, підтримує глобальну продовольчу безпеку, де Україна відіграє критично важливу роль. Для країни це ще один крок до модернізації енергетичної інфраструктури", — зазначив Осипов.

Підготовка проєкту включала комплексну міжнародну оцінку екологічних і соціальних ризиків відповідно до найкращих світових практик.

Розвиток відновлюваної енергетики є одним зі стратегічних пріоритетів Кернел поряд з основним аграрним бізнесом. Компанія послідовно інвестує у проєкти, які підвищують стійкість операційної діяльності та посилюють енергетичну безпеку.

Зокрема, Кернел встановлює сонячні панелі на своїх елеваторах та будує сонячну електростанцію потужністю 106 МВт на півдні України.

Після завершення будівництва вітрова електростанція посилить енергетичну незалежність виробничих активів Кернел та додасть нові потужності чистої генерації до енергосистеми України.

Що відомо про EIFO та Vestas

EIFO (Export and Investment Fund of Denmark) — національна експортно-інвестиційна агенція Данії. Від початку війни EIFO профінансував понад 30 проєктів в Україні. Проєкт Кернел став другим проєктом вітрової генерації в Україні, який фінансує EIFO, та є частиною ширшої підтримки українського енергетичного сектору.

Vestas — один зі світових лідерів у сфері вітроенергетики із понад 203 ГВт встановлених потужностей у світі. В Україні Vestas має 888 МВт вітрових потужностей, які вже встановлені або перебувають на етапі будівництва.