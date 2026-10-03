Ресурс будет направлен на устойчивость бизнеса. "Кернел" подытожил финансовый год
Компания "Кернел" обнародовала годовой отчет за 2026 финансовый год (FY2026), закончившийся 30 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет.
Благодаря относительной стабильности черноморского экспорта в прошлом сезоне компания сформировала финансовый буфер:
- выручка достигла 4,4 млрд долларов (+7% по сравнению с прошлым годом);
- EBITDA выросла до 558 млн долларов (+20% по сравнению с прошлым годом).
Однако начало нового 2027 финансового года отразилось существенным усложнением ситуации в Черном море, что вынуждает компанию работать в режиме сохранения ликвидности и адаптации логистики.
"Черноморский агроэкспорт оказывает непосредственное влияние на мировой продовольственный баланс, поэтому перебои в портах испытывают рынки Европы, Азии и Ближнего Востока. У нас нет иллюзий относительно альтернативной логистики: другие маршруты не способны заменить глубоководные порты по масштабам и затратам", - заявил глава Совета директоров "Кернел" Андрей Веревский.
Поэтому, по его словам, задача сейчас - сохранить ликвидность и продолжить стратегическую диверсификацию бизнеса.
"В частности, мы приступили к реализации проектов по возобновляемой энергетике", - добавил он.
Реалии нового сезона: риски безопасности для судоходства и повреждения терминалов
С середины июля 2026 года ситуация в морских портах критически обострилась: атаки РФ на портовую инфраструктуру и коммерческие суда привели к сокращению судомер в глубоководные порты примерно в десять раз.
Во время июльских ударов повторные повреждения получили активы компании в Черноморске. Логистические ограничения возникли на фоне значительных переходных общих остатков зерна в стране (около 8 млн. тонн) и сбора нового урожая.
При этом альтернативные дунайские и железнодорожные маршруты обладают лимитированной пропускной способностью и существенно более высокой себестоимостью перевозок.
Сохранение ресурсов: нулевые дивиденды
Учитывая необходимость финансировать ремонты поврежденных атаками объектов и покрывать затраты более сложной логистики, Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за FY2026. Ресурс аккумулируется внутри компании.
Операционные итоги FY2026
Агропроизводство: Выращивание культур выросло на 43% - до 2,3 млн тонн.
Инфраструктура и трейдинг: Перевалка через терминалы составила 9,6 млн. тонн. Экспорт зерна из Украины компанией составил 6,3 млн. тонн, а это 15% от общего экспорта страны.
Переработка масличных: Заводы переработали 3,2 млн. тонн сырья.
Команда и социальная ответственность
- Из-за угроз обстрелов суммарное время вынужденной остановки терминалов за год составило почти полтора месяца — операции приостанавливали для защиты работников.
- По состоянию на конец отчетного периода 995 сотрудников компании служат в рядах ВСУ.
- В год Кернел направил 38 млн долларов на социальные инициативы, из которых ключевыми остаются поддержка Сил обороны, помощь общинам и программы реинтеграции ветеранов.
Как сообщалось ранее, агрохолдинг "Кернел" привлек 100 млн евро от датского фонда EIFO на строительство ветровой электростанции мощностью 94,5 МВт. Проект с системами накопления энергии должен усилить децентрализацию и устойчивость украинской сети.