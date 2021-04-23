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Реструктуризация валютных кредитов украинцев: закон вступил в силу

Автор: Юлия Струк

В пятницу, 23 апреля, вступил в силу закон о реструктуризации валютных кредитов. Их переведут в гривну.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Таким образом, будет проведена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены. Они будут конвертированы в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день реструктуризации.

Также документ продлил на пять месяцев действие моратория о запрете банкам взыскивать имущество украинцев, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Срок действующего моратория должен был истечь 21 апреля.

Заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.

Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено в Украине с 2011 года. Тем не менее часть заемщиков имеют кредиты в иностранной валюте, которые были выданы еще в 2006-2007 годах.

Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля Верховная рада окончательно одобрила соответствующий проект закона.

Так, в начале октября 2020 года в Украине продлевали мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года.

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