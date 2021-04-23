Реструктуризація валютних кредитів українців: закон набрав чинності

У п'ятницю, 23 квітня, набув чинності закон про реструктуризацію валютних кредитів. Їх переведуть у гривню.
Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Таким чином, буде проведена реструктуризація усіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені. Вони будуть конвертовані в гривню за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день реструктуризації.
Позичальники, які не мали простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації згідно із законом.
Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонене в Україні з 2011 року. Проте частина позичальників мають кредити в іноземній валюті, які були видані ще в 2006-2007 роках.
Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, 13 квітня Верховна рада остаточно схвалила відповідний проект закону.
Так, на початку жовтня 2020 року в Україні продовжували мораторій на стягнення по валютній іпотеці. Він діє у країні з 2014 року.