Реструктуризация валютных кредитов украинцев: закон вступил в силу

В пятницу, 23 апреля, вступил в силу закон о реструктуризации валютных кредитов . Их переведут в гривну.

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Таким образом, будет проведена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены. Они будут конвертированы в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день реструктуризации.

Также документ продлил на пять месяцев действие моратория о запрете банкам взыскивать имущество украинцев, предоставленное в качестве обеспечения по кредитам в иностранной валюте. Срок действующего моратория должен был истечь 21 апреля.

Заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.

Потребительское, в частности ипотечное, кредитование в иностранной валюте запрещено в Украине с 2011 года. Тем не менее часть заемщиков имеют кредиты в иностранной валюте, которые были выданы еще в 2006-2007 годах.