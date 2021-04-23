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Реструктуризація валютних кредитів українців: закон набрав чинності

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 08:45
Реструктуризація валютних кредитів українців: закон набрав чинності Фото: закон про реструктуризацію валютних кредитів набрав чинності (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У п'ятницю, 23 квітня, набув чинності закон про реструктуризацію валютних кредитів. Їх переведуть у гривню.

Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Таким чином, буде проведена реструктуризація усіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені. Вони будуть конвертовані в гривню за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день реструктуризації.

Також документ продовжив на п'ять місяців дію мораторію про заборону банкам стягувати майно українців, надане в якості забезпечення по кредитах в іноземній валюті. Термін чинного мораторію повинен був закінчитися 21 квітня.

Позичальники, які не мали простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації згідно із законом.

Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонене в Україні з 2011 року. Проте частина позичальників мають кредити в іноземній валюті, які були видані ще в 2006-2007 роках.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня Верховна рада остаточно схвалила відповідний проект закону.

Так, на початку жовтня 2020 року в Україні продовжували мораторій на стягнення по валютній іпотеці. Він діє у країні з 2014 року.

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