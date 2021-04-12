Реструктуризація валютних іпотечних кредитів: комітет Ради підтримав закон

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект №4475 про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів . Верховній раді рекомендують схвалити його у другому читанні.

У комітеті заявили, що у ході підготовки документу до другого читання залишилось невизначеним питання щодо площі нерухомого майна, на яке може бути звернене стягнення за кредитною заборгованістю.

"Народні депутати підтримали поправку 16, якою пропонується для реструктуризації заборгованості залишити норми, які були передбачені у мораторії на стягнення житлового майна, яке виступає заставою по кредитах (140 метрів квадратних для квартир і 250 метрів квадратних - для приватних будинків)", - сказано у повідомленні.

Також дискусію викликала відсоткова ставка за користування кредитами, наданими в іноземній валюті, до яких застосовується реструктуризація.

Представник Національного банку зауважив, що нацрегулятор не підтримує даний законопроект, оскільки він надає невиправдані преференції позичальникам.

Члени комітету підтримали один з пунктів закону у новій редакції.

"Якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір процентів за користування кредитом, що перевищував розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізосіб у іноземній валюті, у якій відповідно до договору було виражено грошові зобов’язання у період застосування цього розміру процентів, то при реструктуризації сума таких зобов’язань позичальника зменшується на суму такого перевищення у визначеній черговості", - сказано у повідомленні.

Також у законі врегулювали реструктуризацію заборгованості за кредитами, щодо яких змінився кредитор через відступлення права вимоги за зобов’язаннями.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді підтримати законопроект №4475 у другому читанні та в цілому у редакції, затвердженій комітетом з необхідними техніко-юридичними правками", - сказано у повідомленні.