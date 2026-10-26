Ресторани Києва втрачають до 30% клієнтів, а у Львові зростає потік: що відбувається на ринку
У Києві відвідуваність закладів харчування знизилася в середньому на 25-30% на тлі посилених російських атак. Натомість у Львові потік відвідувачів зріс приблизно на 20% і більше.
Про це в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповіла експертка Ольга Насонова.
Яка ситуація із ресторанами
За її словами, ситуація в Києві залежить від розташування закладу. На Лук’янівці, де було багато влучань, ресторани втратили значну частину відвідувачів, а в торговельних центрах падіння стало особливо відчутним. У деяких закладах кількість клієнтів скоротилася на 50%, тоді як інші не зазнали падіння.
На поведінку людей впливають і закриття закладів під час повітряних тривог. Якщо заклад кілька разів не працював, клієнти можуть наступного разу обрати інше місце, навіть якщо той уже відновив роботу.
У Дніпрі відвідуваність закладів також знизилася приблизно на 30%. В Одесі падіння не таке значне, а у Львові спостерігають приріст.
Як пояснила Насонова, до міста приїхало багато тимчасових переселенців із Києва та Дніпра, які активно відвідують заклади в центрі Львова. Приріст відвідувачів фіксують і в інших містах на заході України.
Нові правила для ресторанів під час жовтої тривоги
Нагадаємо, що у вересні в Україні почали виділяти рівні загрози - при дроновій атаці вмикають "жовту" тривогу і заклади можуть самі вирішувати, чи продовжувати роботу. А при ракетній атаці оголошують "червону" тривогу - тоді бізнеси зачиняються.
Ця ж постанова визначає, що з 4 грудня заклади не зможуть працювати під час "жовтої" тривоги, якщо не матимуть безпечного простору, власного укриття, або договору з укриттям, яке поряд.