Ресторани Києва втрачають до 30% клієнтів, а у Львові зростає потік: що відбувається на ринку

У Києві відвідуваність закладів харчування знизилася в середньому на 25-30% на тлі посилених російських атак. Натомість у Львові потік відвідувачів зріс приблизно на 20% і більше.

Яка ситуація із ресторанами

За її словами, ситуація в Києві залежить від розташування закладу. На Лук’янівці, де було багато влучань, ресторани втратили значну частину відвідувачів, а в торговельних центрах падіння стало особливо відчутним. У деяких закладах кількість клієнтів скоротилася на 50%, тоді як інші не зазнали падіння.

На поведінку людей впливають і закриття закладів під час повітряних тривог. Якщо заклад кілька разів не працював, клієнти можуть наступного разу обрати інше місце, навіть якщо той уже відновив роботу.

У Дніпрі відвідуваність закладів також знизилася приблизно на 30%. В Одесі падіння не таке значне, а у Львові спостерігають приріст.

Як пояснила Насонова, до міста приїхало багато тимчасових переселенців із Києва та Дніпра, які активно відвідують заклади в центрі Львова. Приріст відвідувачів фіксують і в інших містах на заході України.