Близько 20% ресторанів в Києві можуть взяти "паузу" на зиму: чому заклади закриваються

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Близько 20% ресторанів в Києві можуть призупинити роботу взимку через нові правила роботи під час жовтої тривоги. Бізнеси вже готують колективні звернення до влади з проханням скасувати постанову з вимогою облаштування власних укриттів або уточнити її положення.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіла експертка Ольга Насонова.

— Постанова Кабміну зобов’язує бізнес до 4 грудня облаштувати укриття або безпечні простори, щоб працювати під час жовтого рівня загрози. Як нові вимоги вплинуть на ресторанний бізнес у Києві?

— Облаштування власних безпечних просторів завдасть багато труднощів закладам. Держава не забезпечила населення укриттями, а тут перекладає відповідальність на бізнес, якому й так важко живеться.

Асоціації підприємців вже готують колективні звернення, вони боротимуться з постановою, бо у багатьох випадках її нереально виконати.

Якщо залишити її без змін, це призведе до вимушених порушень зі сторони бізнесу, закриття частини ресторанів і зростання популярності закладів у підвальних приміщеннях. Ми вже це спостерігаємо у багатьох містах.

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Традиційно підвальні приміщення підходять для формату пабів або барів, однак не годяться для кондитерських чи італійських закладів, які обирали для себе світлі приміщення з великими вікнами.

До речі, ще влітку, до початку масштабних обстрілів Києва, було дуже важко знайти підвальні приміщення під оренду. І ціни на них виросли, хоч раніше, навіть під час війни, вони мало кому були потрібні. Тому ті, хто купив підвал, зараз дуже виграли. Однак, не всі підвальні приміщення є безпечними і можуть вважатися укриттями.

— Наскільки реально ресторанам облаштувати безпечний простір самостійно, якщо вони не мають підвалу?

— Бізнес ставлять в умови, які виконати неможливо. Перевагу мають заклади, які розташовані у підвальному приміщенні. Але таких не більше 15-17% на всьому ринку. Решта залишається сам на сам з цією проблемою.

Безпечні простори мають захищати від вибуху. У ресторанах чи кафе приміщення відділені переважно перегородками з гіпсокартону чи газоблоків, а не з бетону. Тобто такі простори не є безпечними.

Навіть, якщо є приміщення із несучими стінами, коридори чи тамбури, то там може вміститись тільки персонал. А якщо у ресторані 50-100 посадкових місць, то куди дівати цих людей?

За постановою, якщо заклад не має власного безпечного простору, то може укласти договір з укриттям, яке поряд. Але, наприклад, на Майдані нема таких укриттів, тому працівники McDonald's під час тривоги йдуть в метро.

Втім, з метрополітеном неможливо укласти договір, бо він не є укриттям. Комерційних підвалів на Майдані теж немає. Виходить так, що там заклади після 4 грудня не зможуть працювати під час жовтої тривоги. Така проблема вже виникала у торговельних центрах — і звідти пішли орендарі.

Головний момент, хто визначатиме безпечність певного простору — який інстанційний орган? Це ж треба робити експертизу, чи настільки надійне приміщення, як це декларує заклад.

Друге питання — хто перевірятиме, як ресторан виконує постанову. Ходитимуть перевірки під час тривоги і дивитимуться, хто працює, а хто — ні? Чи проситимуть відвідувачів писати кляузи? Також незрозуміло, яка відповідальність ресторану за порушення, чи будуть штрафи.

Постанову треба довести до якогось логічного стану, наприклад, щоб заклади при вході писали, де неподалік є укриття і показували схему проходу до нього.

— Наскільки масовим може стати закриття ресторанів?

— Вже зараз частина закладів закрилась, ще частина вирішила заморозитись на зиму. За моєю оцінкою, загалом це близько 20%.

Деякі власники, щоб не закривати заклад назавжди, домовляються з орендодавцем про знижену ставку на зиму. Так не витрачають гроші на генератор, паливо, персонал. Це розумно, бо навесні ситуація може покращитись і бізнес можна буде доволі швидко перезапустити.

У часи коронавірусу заклади, які працювали, підписували певну згоду з відвідувачами. Подібний підхід можливий зараз, але з цим мають розібратися юристи.

Наприклад, що відвідувачі не проти залишитися у закладі під час жовтої тривоги, бо самі відповідають за себе. Під час червоної, звісно, будуть закриватися. Вже зараз такі угоди заклади підписують з персоналом.

Важко уявити, що людям тільки подали їжу, а їх виганяють із закладу через тривогу. Ці страви потім викидатимуть, а це збитки для ресторанів. Є ризики, що відвідувачі можуть вибігти, не заплативши. Тоді ресторанам треба розробити механізм, щоб гості розраховувались раніше.

І як показує практика, під час тривоги багато людей просто виходять на вулицю і чекають відбою, а не йдуть в укриття. Ми бачимо зараз ці скупчення під банками, торговими центрами. Це небезпечно, краще перебувати у приміщенні під час обстрілу, ніж просто неба.

— Який сегмент закладів найбільше постраждає: преміум чи таки економ?

— Перш за все, постраждають ресторани, де відвідувачів обслуговують офіціанти. Бо у закладах швидкого обслуговування людина одразу може розрахуватися і взяти їжу з собою.

Бачила, як роблять у "Пузатій хаті" — під час тривоги вони одразу пропонують покласти страви в упаковку, щоб люди могли вийти з їжею в укриття.

Але у класичному ресторанному бізнесі так не вийде. Гість робить замовлення, чекає на приготування та подачу страв, їсть і розраховується — увесь процес займає півтори-дві години. За цей час тривогу можуть оголошувати кілька разів.

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Це як мінімум незручно. Тому хтось перестане ходити в ресторани, або вибиратиме тільки ті заклади, які гарантовано працюють. Або замовляти доставку до себе або кейтеринг — такий собі ресторан "паті на хаті".

Це все становить загрозу для існування ресторанів середнього і вище середнього сегменту, і навіть для преміального.

— А як щодо вуличних закладів типу "кава з собою" або шаурма на виніс? Вони мінімально постраждають від нових вимог, бо ж не мають приміщень для відвідувачів?

— Стріт-фуди, які працюють без залу, дійсно отримують певну перевагу. Однак постанова не описує, як саме вони мають працювати. Як бути, якщо перед закладом стоїть черга?

Наприклад, та ж "Київська перепічка" може продовжувати свою роботу під час жовтої тривоги, бо не має зали, але у них майже завжди черга, і як захистити тих людей?

— Заклади, які ризикнуть працювати взимку за цих умов, піднімуть ціни на послуги?

— Не думаю, що ріст буде суттєвим. Ціни у закладах середнього сегменту вже на межі як для ресторанного бізнесу, так і для відвідувачів. Якщо підвищувати далі, то люди просто перестануть ходити у заклади.

Є традиційний осінній підйом цін — зникають свіжі овочі і фрукти, зелень, тому салати дорожчають. Ресторани можуть піднімати ціни не тому, що їм важко працювати взимку, а тому що дорожчають деякі продукти. Щоб не відлякувати відвідувачів, які й так втрачають платоспроможність, ціни піднімуть у межах 5%, максимум 10%.

— Чи зменшився наплив відвідувачів у закладах з кінця серпня, відколи РФ посилено атакує Київ?

— У Києві є падіння, але не у всіх закладах. В середньому на столичному ринку воно становить 25-30%. Але в когось падіння може сягати навіть 50%, а у когось його може не бути взагалі.

Багато чого залежить від самого закладу і його розташування. Зрозуміло, що на Лук'янівці, де було багато прильотів, та в деяких інших місцях бізнес втратив багато відвідувачів. У торговельних центрах падіння катастрофічне.

Багато людей змінюють модель покупок. Якщо якийсь заклад раз-двічі був закритий під час тривоги, то наступного разу люди вже йдуть в інше місце, хоч той вже може працювати.

Також падіння на 30% є у Дніпрі, бо воно вже стало майже прифронтовим містом. В Одесі не таке велике просідання потоку клієнтів, а от у Львові взагалі приріст. Там зараз багато тимчасових переселенців з Києва та Дніпра, які дуже активно відвідують заклади в центрі міста.

Там приріст відвідувачів сягає десь 20%, і навіть більше. Така ж ситуація і в інших містах на заході України — там теж є певний приріст у закладах харчування.