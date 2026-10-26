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Рестораны Киева теряют до 30% клиентов, а во Львове растет поток: что происходит на рынке

10:44 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Рестораны Киева теряют до 30% клиентов, а во Львове растет поток: что происходит на рынке Что происходит с ресторанным бизнесом в Украине (коллаж РБК-Украина)
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В Киеве посещаемость заведений питания снизилась в среднем на 25–30% на фоне усиленных российских атак. А во Львове поток посетителей вырос примерно на 20% и более.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказала эксперт Ольга Насонова.

Какая ситуация с ресторанами

По ее словам, ситуация в Киеве зависит от расположения заведения. На Лукьяновке, где было много попаданий, рестораны потеряли значительную часть посетителей, а в торговых центрах падение стало особенно ощутимым. В некоторых заведениях количество клиентов сократилось на 50%, тогда как в других осталось на том же уровне.

На поведение людей оказывают влияние и закрытие заведений во время воздушных тревог. Если заведение несколько раз не работало, клиенты могут в следующий раз выбрать другое место, даже если тот уже возобновило работу.

В Днепре посещаемость заведений также снизилась примерно на 30%. В Одессе падение не столь значительно, а во Львове наблюдают прирост.

Как пояснила Насонова, в город приехало много временных переселенцев из Киева и Днепра, активно посещающих заведения в центре Львова. Прирост посетителей фиксируют и в других городах на западе Украины.

Новые правила для ресторанов во время желтой тревоги

Напомним, что в сентябре в Украине начали выделять уровни угрозы - при дроновой атаке включают "желтую" тревогу и заведения могут сами решать, продолжать ли работу. А при ракетной атаке объявляют "красную" тревогу - тогда бизнесы закрываются.

Эта же постановление определяет, что с 4 декабря заведения не смогут работать во время "желтой" тревоги, если не имеют безопасного пространства, собственного укрытия, или договора с укрытием, которое рядом.

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