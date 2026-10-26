Рестораны Киева теряют до 30% клиентов, а во Львове растет поток: что происходит на рынке

В Киеве посещаемость заведений питания снизилась в среднем на 25–30% на фоне усиленных российских атак. А во Львове поток посетителей вырос примерно на 20% и более.

Какая ситуация с ресторанами

По ее словам, ситуация в Киеве зависит от расположения заведения. На Лукьяновке, где было много попаданий, рестораны потеряли значительную часть посетителей, а в торговых центрах падение стало особенно ощутимым. В некоторых заведениях количество клиентов сократилось на 50%, тогда как в других осталось на том же уровне.

На поведение людей оказывают влияние и закрытие заведений во время воздушных тревог. Если заведение несколько раз не работало, клиенты могут в следующий раз выбрать другое место, даже если тот уже возобновило работу.

В Днепре посещаемость заведений также снизилась примерно на 30%. В Одессе падение не столь значительно, а во Львове наблюдают прирост.

Как пояснила Насонова, в город приехало много временных переселенцев из Киева и Днепра, активно посещающих заведения в центре Львова. Прирост посетителей фиксируют и в других городах на западе Украины.