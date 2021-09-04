Реставрировать костел Святого Николая после пожара будут с помощью меценатов

К реставрации костела Святого Николая после пожара привлекут меценатов. Министерство культуры и информационной политики готовит совещание по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко .

По словам Ткаченко, в понедельник, 6 сентября, планируется совещание с меценатами, которые желают поучаствовать в восстановлении костела Святого Николая.

"В понедельник проведем совещание с нашими меценатами, чтобы найти дополнительные формы государственно-частного партнерства в деле восстановления костела", - написал он.

Также Ткаченко отметил, что пожар в костеле Святого Николая объединил украинцев.

"Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу", - пишет Ткаченко.

Уже несколько человек перечислили средства на восстановление костела.

Также министерство готовит лендинг, где будут названы все, кто помогает собирать средства на восстановление костела. Там также заверили, что все средства, которые перечисляют украинцы, невозможно использовать на другие цели.

"Национальный дом органной и камерной музыки Украины является государственной организацией. Соответственно, все средства, поступающие на его счета, получают целевое назначение. И их никак невозможно использовать на что-то другое. Если вы отправляете деньги на реставрационные работы, они не могут быть использованы на зарплаты сотрудников, оплату коммунальных услуг, гастроли и тому подобное. Только реставрация!", - пишет Ткаченко.