Реставрувати костел Святого Миколая після пожежі будуть за допомогою меценатів

До реставрації костелу Святого Миколая після пожежі залучать меценатів. Міністерство культури та інформаційної політики готує нараду з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко .

За словами Ткаченка, у понеділок, 6 вересня, планується нарада з меценатами, які бажають взяти участь у відновленні костелу Святого Миколая.

"У понеділок проведемо нараду з нашими меценатами, щоб знайти додаткові форми державно-приватного партнерства у справі відновлення костелу", - написав він.

Також Ткаченко зазначив, що пожежа в костелі Святого Миколая об'єднала українців.

"З усієї країни отримуємо повідомлення і дзвінки з пропозиціями допомоги костелу", - пише Ткаченко.

Вже кілька людей перерахували кошти на відновлення костелу.

Також міністерство готує лендінг, де будуть названі всі, хто допомагає збирати кошти на відновлення костелу. Там також запевнили, що всі кошти, які перераховують українці, неможливо використовувати на інші цілі.

"Національний будинок органної та камерної музики України є державною організацією. Відповідно, всі кошти, що надходять на його рахунки, отримують цільове призначення. І їх жодним чином неможливо використати на щось інше. Якщо ви надсилаєте гроші на реставраційні роботи, вони не можуть бути використані на зарплати співробітників, оплату комунальних послуг, гастролі тощо. Тільки реставрація!",- пише Ткаченко.