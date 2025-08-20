За даними досудового розслідування, посадовиця, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019-2023 років укладала договори з науково-дослідним інститутом на виконання проєктних і реставраційних робіт щодо пам’яток архітектури.

Частина робіт, передбачених кошторисами, фактично не виконувалася або їх вартість була безпідставно завищена. Попри це директорка підписувала акти приймання, що ставало підставою для перерахування коштів виконавцям.

Встановлено розтрату в межах трьох договорів: із реставрації Капоніра І-го полігону Госпітального укріплення, реставраційного ремонту Ескарпової стіни та з реставрації пам’ятки архітектури національного значення - Башти № 4 Київської фортеці. Унаслідок цих дій бюджету міста Києва завдано збитків понад 1,2 млн гривень.

Фігурантці вручено підозру за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Гендиректорці "Київської фортеці" загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, що згідно з офіційною інформацією музею "Київська фортеця" посаду генерального директора з 2017 року по сьогодні обіймає Оксана Новікова-Вигран.

Фото: Реставрація з махінаціями: гендиректорці "Київської фортеці" оголосили підозру (kyiv.npu.gov.ua)