По данным досудебного расследования, чиновница, злоупотребляя служебным положением, в течение 2019-2023 годов заключала договоры с научно-исследовательским институтом на выполнение проектных и реставрационных работ по памятникам архитектуры.

Часть работ, предусмотренных сметами, фактически не выполнялась или их стоимость была безосновательно завышена. Несмотря на это директор подписывала акты приемки, что становилось основанием для перечисления средств исполнителям.

Установлена растрата в рамках трех договоров: по реставрации Капонира I-го полигона Госпитального укрепления, реставрационного ремонта Эскарповой стены и по реставрации памятника архитектуры национального значения - Башни № 4 Киевской крепости. В результате этих действий бюджету города Киева нанесен ущерб более 1,2 млн гривен.

Фигурантке вручено подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в крупных размерах в условиях военного положения.

Гендиректору "Киевской крепости" грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что согласно официальной информации музея "Киевская крепость" должность генерального директора с 2017 года по сегодняшний день занимает Оксана Новикова-Вигран.

Фото: Реставрация с махинациями: гендиректору "Киевской крепости" объявили подозрение (kyiv.npu.gov.ua)