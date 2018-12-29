Республиканцы заявили о предвзятости ФБР и Минюста по отношению к Трампу и Клинтон

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Гудлетт и Гауди указывают, что расследование палаты представителей столкнулось с "институциональным протекционизмом" со стороны Минюста и ФБР

Глава юридического комитета палаты представителей Боб Гудлетт и руководитель комитета по надзору Трей Гауди опубликовали письмо, в котором изложили результаты проверки деятельности ФБР, которое расследовало скандал с почтой Хиллари Клинтон, и Минюста, проводившего расследование российского вмешательства в выборы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт нижней палаты парламента.

В своем письме конгрессмены подчеркивают, что решение по расследованию Клинтон принимали следователи ФБР, а не прокуроры Минюста - это, по их мнению, является "беспрецедентным". Тем временем следователи, проверявшие кампанию Трампа на наличие связей с Россией, были к нему предвзято настроены.

Гудлетт и Гауди также указывают, что расследование палаты представителей столкнулось с "институциональным протекционизмом" со стороны Минюста и ФБР. Они сообщают, что ведомства намеренно затягивали процесс предоставления необходимых документов и вызова свидетелей.

В заключении конгрессмены пишут о необходимости назначить еще одного спецпрокурора, который займется этими историями. Они также призвали сенат продолжить их расследование. Письмо адресовано и.о. генерального прокурора Мэтту Уитакеру, главному инспектору Минюста Майклу Хоровитцу и лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконнеллу.

Напомним, президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс США предупредил демократов о возможных расследованиях из-за утечек секретной информации.

Ранее собщалось, что представители Демократической партии в случае получения контроля над палатой представителей могут использовать надзорные полномочия ее комитетов и вернуться к расследованиям против Трампа, в том числе его предположительных связей с Россией, которые отрицают и Москва, и американский президент.