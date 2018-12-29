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Республіканці заявили про упередженість ФБР і Мін'юсту по відношенню до Трампа і Клінтон

Новини » Політика    29.12.2018 - 09:37
Республіканці заявили про упередженість ФБР і Мін'юсту по відношенню до Трампа і Клінтон
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Гудлетт і Гауді вказують, що розслідування палати представників зіткнулося з "інституційним протекціонізмом" з боку Мін'юсту та ФБР

Глава юридичного комітету палати представників Боб Гудлетт і керівник комітету по нагляду Трей Гауді опублікували лист, в якому виклали результати перевірки діяльності ФБР, яке розслідувало скандал з поштою Хілларі Клінтон, і Мін'юсту, який проводив розслідування російського втручання у вибори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт нижньої палати парламенту.

У своєму листі конгресмени підкреслюють, що рішення щодо розслідування Клінтон брали слідчі ФБР, а не прокурори Мін'юсту - це, на їх думку, є "безпрецедентним". Тим часом слідчі, перевіряли кампанію Трампа на наявність зв'язків з Росією. Республіканці говорять, що ФБР було до нього упереджено налаштовано.

Гудлетт і Гауді також вказують, що розслідування палати представників зіткнулося з "інституційним протекціонізмом" з боку Мін'юсту та ФБР. Вони повідомляють, що відомства навмисно затягували процес надання необхідних документів і виклику свідків.

У висновку конгресмени пишуть про необхідність призначити ще одного спецпрокурора, який займеться цими історіями. Вони також закликали сенат продовжити їх розслідування. Лист адресовано в. о. генерального прокурора Метту Вітакеру, головному інспектору Мін'юсту Майклу Хоровитцу і лідеру республіканської більшості в сенаті Мітчу Макконнеллу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після проміжних виборів у Конгрес США попередив демократів про можливі розслідуваннях через витік секретної інформації.

Раніше повідомлялося, що представники Демократичної партії в разі отримання контролю над палатою представників можуть використовувати наглядові повноваження її комітетів і повернутися до розслідувань проти Трампа, в тому числі його можливих зв'язків з Росією, які заперечують і Москва, і американський президент.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампХиллари КлинтонФБРрозслідування
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