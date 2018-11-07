После выборов США могут усилить санкции против России, - NYT

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Палата представителей во главе с демократами хочет строже наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы

Демократическая партия после промежуточных выборов в США будет продвигать ужесточение санкций, в частности таких, которые ударят по суверенному долгу РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Как пишет издание, демократы могут использовать свое право на организацию допроса в парламенте, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки.

"Палата (Конгресса, - ред.) будет настаивать на дополнительных санкциях, включая меры, направленные против нового российского суверенного долга. Также демократы попытаются заставить Трампа ввести все санкции с широкомасштабного законопроекта, который он неохотно подписал в августе 2017 года", - говорится в сообщении.

Палата представителей во главе с демократами также хочет строже наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы, агрессию против Украины, а также войну в Сирии.

Напомним про выборы в Конгресс США, которые прошли 6 ноября. По предварительным данным на промежуточных выборах в нижнюю палату Конгресса США, демократы получили 14 из 23 мест, необходимых им для большинства. При этом Республиканская партия США на промежуточных выборах сохранила большинство в Сенате, получив 50 мест.

По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, выборы, состоявшиеся в США "потрясающе успешные".