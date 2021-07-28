"Северный поток-2" завершен на 99%, - оператор
Фото: "Северный поток-2" почти полностью достроен (GettyImages)
Российский газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%. На заключительном участке остается только одно трубоукладочное судно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило свой объем работ для газопровода "Северный поток-2".
"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - отметили в Nord Stream AG.
Напомним, ранее Германия подтвердила готовность провести консультации по "Северному потоку-2" по требованию Украины.
На этой неделе Европарламент выступил с открытой критикой соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".