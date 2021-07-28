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"Северный поток-2" завершен на 99%, - оператор

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Среда 28 июля 2021 13:38
"Северный поток-2" завершен на 99%, - оператор Фото: "Северный поток-2" почти полностью достроен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%. На заключительном участке остается только одно трубоукладочное судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что российское трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило свой объем работ для газопровода "Северный поток-2".

"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - отметили в Nord Stream AG.

Напомним, ранее Германия подтвердила готовность провести консультации по "Северному потоку-2" по требованию Украины.

На этой неделе Европарламент выступил с открытой критикой соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".

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газопровод Северный поток-2
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