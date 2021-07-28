Германия подтвердила готовность провести консультации по "Северному потоку-2" по требованию Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП .

Отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел переговоры с уполномоченным по вопросам Восточной Европы МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.

Жовква сообщил Люттенбергу о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток-2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по" Северному потоку-2 ", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.