Германия подтвердила готовность провести консультации по "Северному потоку-2" по требованию Украины
Немецкая сторона готова провести консультации по строительству российского газопровода "Северный поток-2". Консультации инициировала Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
Отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел переговоры с уполномоченным по вопросам Восточной Европы МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.
Жовква сообщил Люттенбергу о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток-2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы.
"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по" Северному потоку-2 ", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". По его словам, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.
Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение США и Германии не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска "Северного потока-2".