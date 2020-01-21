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Республіканці в Сенаті хочуть розглянути імпічмент Трампа в прискореному режимі

Новини » В світі     21.01.2020 - 04:59
Республіканці в Сенаті хочуть розглянути імпічмент Трампа в прискореному режимі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підготував резолюцію про прискорений розгляд імпічменту Трампа

Республіканці в Сенаті США готуються провести процес в рамках імпічменту президента Дональда Трампа в прискореному режимі. Про це свідчить резолюція, підготовлена лідером республіканської більшості в Сенаті Мітчем Макконнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Politico.

Наголошується, що республіканці планують дати представникам захисту від Білого дому і обраним Палатою представників обвинувачам по 24 години на те, щоб викласти свою позицію. Цей етап не повинен тривати більше двох днів. Потім 16 годин відводиться загалом на те, щоб сторони відповіли на запитання сенаторів.

Після цього повинні відбутися чотиригодинні дебати, мета яких - визначити, чи потрібно викликати на процес свідків та запитувати додаткові документи.

Якщо свідки не будуть викликані, верхня палата проголосує за кожною з двох статей звинувачення: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Як зазначає газета, голосування за запропоновану Макконнеллом резолюцію, що встановлює ці правила, має відбутися в Сенаті 21 січня.

Нагадаємо, 16 січня, Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після подання двох статей звинувачення.

Раніше представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обґрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Також комітет опублікував відповідний документ, який займає 111 сторінок. У документі Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.

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