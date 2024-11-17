Республіканці здобули більшість у Сенаті Конгресу США, - CBS News

Перемоги республіканців у Західній Вірджинії, Монтані та Огайо дозволили їм здобути більшість у 52 місця в Сенаті. Перегони стали напрочуд конкурентними на останньому відрізку кампанії в Небрасці, що і привели Республіканську партію до фінішної прямої.

Видання зазначило, що наразі демократи мають більшість у Сенаті в 51-49 місць. Однак рішення сенатора Джо Менчіна покинути Конгрес майже гарантувало республіканський тріумф у глибоко "червоній" Західній Вірджинії, а також можливості для республіканців здобути перемогу в кількох інших штатах, що створило проблеми для демократів.

Тим часом, демократи зосередили свої зусилля на можливостях здобути перемогу у Флориді й Техасі, які, за прогнозами, залишаться в руках республіканців. Одночасно демократи працюють над захистом своїх найбільш вразливих місць у Конгресі.

Востаннє республіканці отримали більшість у Сенаті в 2018 році, після чого на двох останніх виборах демократи здобули вузьку більшість.

Перемогу республіканцям забезпечили два фактори: лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл оголосив на початку цього року про свої плани піти з посади, а також виграш у середу, 13 листопада перегонів за лідерство республіканцем з Південної Дакоти Джоном Тьюном.

"Перемога Республіканської партії матиме серйозні наслідки для нової адміністрації, посилюючи порядок денний президента", - пише CBS News.