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Республиканцы получили большинство в Сенате Конгресса США, - CBS News

Фото: республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На выборах 2024 года Республиканская партия получила контроль над Сенатом Конгресса США. Победы политсилы в нескольких ключевых гонках закрепили новое большинство и cменили партийный контроль над верхней палатой законодательного органа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Победы республиканцев в Западной Вирджинии, Монтане и Огайо позволили им получить большинство в 52 места в Сенате. Гонки стали на удивление конкурентными на последнем отрезке кампании в Небраске, что и привело Республиканскую партию к финишной прямой.

Издание отметило, что сейчас демократы имеют большинство в Сенате в 51-49 мест. Однако решение сенатора Джо Менчина покинуть Конгресс почти гарантировало республиканский триумф в глубоко "красной" Западной Вирджинии, а также возможности для республиканцев одержать победу в нескольких других штатах, что создало проблемы для демократов.

Тем временем, демократы сосредоточили свои усилия на возможностях одержать победу во Флориде и Техасе, которые, по прогнозам, останутся в руках республиканцев. Одновременно демократы работают над защитой своих наиболее уязвимых мест в Конгрессе.

В последний раз республиканцы получили большинство в Сенате в 2018 году, после чего на двух последних выборах демократы получили узкое большинство.

Победу республиканцам обеспечили два фактора: лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл объявил в начале этого года о своих планах уйти с должности, а также выигрыш в среду, 13 ноября гонки за лидерство республиканцем из Южной Дакоты Джоном Тьюном.

"Победа Республиканской партии будет иметь серьезные последствия для новой администрации, усиливая повестку дня президента", - пишет CBS News.

Выборы в Конгресс США

5 ноября в Соединенных Штатах прошли выборы президента и выборы в Палату представителей и Сенат Конгресса.

По предварительным подсчетам, новым президентом США с серьезным перевесом избран республиканец Дональд Трамп.

На выборах в Конгресс Республиканская партия получила большинство в Палате представителей и получит 218 мест. В Сенате республиканцы получат как минимум 52 места из 100.

Новым лидером республиканцев в Сенате станет Джон Тун. Он сторонник финансовой и военной помощи Украине.

Между тем в Сенате не исключают утверждения дополнительного финансирования оборонных нужд Украины до прихода в Белый дом Дональда Трампа.

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Сенат США