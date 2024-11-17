Республиканцы получили большинство в Сенате Конгресса США, - CBS News

На выборах 2024 года Республиканская партия получила контроль над Сенатом Конгресса США. Победы политсилы в нескольких ключевых гонках закрепили новое большинство и cменили партийный контроль над верхней палатой законодательного органа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Победы республиканцев в Западной Вирджинии, Монтане и Огайо позволили им получить большинство в 52 места в Сенате. Гонки стали на удивление конкурентными на последнем отрезке кампании в Небраске, что и привело Республиканскую партию к финишной прямой.

Издание отметило, что сейчас демократы имеют большинство в Сенате в 51-49 мест. Однако решение сенатора Джо Менчина покинуть Конгресс почти гарантировало республиканский триумф в глубоко "красной" Западной Вирджинии, а также возможности для республиканцев одержать победу в нескольких других штатах, что создало проблемы для демократов.

Тем временем, демократы сосредоточили свои усилия на возможностях одержать победу во Флориде и Техасе, которые, по прогнозам, останутся в руках республиканцев. Одновременно демократы работают над защитой своих наиболее уязвимых мест в Конгрессе.

В последний раз республиканцы получили большинство в Сенате в 2018 году, после чего на двух последних выборах демократы получили узкое большинство.

Победу республиканцам обеспечили два фактора: лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл объявил в начале этого года о своих планах уйти с должности, а также выигрыш в среду, 13 ноября гонки за лидерство республиканцем из Южной Дакоты Джоном Тьюном.

"Победа Республиканской партии будет иметь серьезные последствия для новой администрации, усиливая повестку дня президента", - пишет CBS News.