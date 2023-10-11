Республіканці вимагають від Байдена вжити заходів щодо Ірану на тлі війни в Ізраїлі

Видання пише, що п

Кілька років тому США наклали санкції на Іран, через що 6 млрд доларів, які країна заробила з продажу нафти, були заморожені на закритому банківському рахунку в Південній Кореї.

В вересні цього року США розблокували підсанкційні 6 млрд доларів, щоб отримати можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.

Підтримка ХАМАС Іраном

Іран впродовж довгого часу тренував та забезпечував бойовиків ХАМАС, а після їхнього вторгнення в Ізраїль відкрито підтримав напад.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю. А пізніше президент Франції Еммануель Макрон допустив, що Іран таки допомогав ХАМАС, однак, доказів цього у нього поки що немає.

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