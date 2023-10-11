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Республіканці вимагають від Байдена вжити заходів щодо Ірану на тлі війни в Ізраїлі

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Представники Республіканської партії США тиснуть на президента США Джо Байдена, аби той вжив заходів щодо Ірану. Причиною ж називають тривалу підтримку ХАМАС, який днями напав на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання пише, що п

Кілька років тому США наклали санкції на Іран, через що 6 млрд доларів, які країна заробила з продажу нафти, були заморожені на закритому банківському рахунку в Південній Кореї.

В вересні цього року США розблокували підсанкційні 6 млрд доларів, щоб отримати можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.

Підтримка ХАМАС Іраном

Іран впродовж довгого часу тренував та забезпечував бойовиків ХАМАС, а після їхнього вторгнення в Ізраїль відкрито підтримав напад.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю. А пізніше президент Франції Еммануель Макрон допустив, що Іран таки допомогав ХАМАС, однак, доказів цього у нього поки що немає.

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ХАМАСДжозеф БайденІзраїльІранРеспубліканська партія США