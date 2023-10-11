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Республиканцы требуют от Байдена принять меры насчет Ирана на фоне войны в Израиле

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Представители Республиканской партии США давят на президента США Джо Байдена, чтобы тот принял меры по Ирану. Причиной же называют длительную поддержку напавшего на Израиль ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что

Несколько лет назад США наложили санкции на Иран, из-за чего 6 млрд. долларов, которые страна заработала по продаже нефти, были заморожены на закрытом банковском счете в Южной Корее.

В сентябре этого года США разблокировали подсанкционные 6 млрд долларов, чтобы получить возможность обменять пятерых заключенных на пятерых иранцев.

Поддержка ХАМАС Ираном

Иран долгое время тренировал и обеспечивал боевиков ХАМАС, а после их вторжения в Израиль открыто поддержал нападение.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицает такую информацию.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля. А позже президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Иран помогал ХАМАС, однако, доказательств этого у него пока нет.

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ХАМАСДжозеф БайденИзраильИранРеспубликанская партия США