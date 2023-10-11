Республіканці вимагають від Байдена вжити заходів щодо Ірану на тлі війни в Ізраїлі

Видання пише, що п онад десяток сенаторів від Республіканської партії закликають адміністрацію Байдена повторно заморозити 6 мільярдів доларів коштів, наданих Тегерану в рамках угоди про обмін полоненими минулого місяця.

Адміністрація також стикається із закликами запровадити нові санкції проти Ірану або навіть вжити військових дій проти іранських цілей.

"Надання Ірану 6 мільярдів доларів - навіть якщо це гуманітарна допомога - дозволяє їм перерозподілити інші кошти на підтримку тероризму. Гроші взаємозамінні, і існує значний ризик, що вони можуть бути використані для подальших зусиль Ірану або ХАМАС проти Ізраїлю", - написала у вівторок вранці сенатор Марша Блекберн.

Республіканці відзначають, що ХАМАС протягом тривалого часу користується військовою підтримкою Ірану.

Що за 6 млрд доларів

Кілька років тому США наклали санкції на Іран, через що 6 млрд доларів, які країна заробила з продажу нафти, були заморожені на закритому банківському рахунку в Південній Кореї.

В вересні цього року США розблокували підсанкційні 6 млрд доларів, щоб отримати можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.

Підтримка ХАМАС Іраном

Іран впродовж довгого часу тренував та забезпечував бойовиків ХАМАС, а після їхнього вторгнення в Ізраїль відкрито підтримав напад.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю. А пізніше президент Франції Еммануель Макрон допустив, що Іран таки допомогав ХАМАС, однак, доказів цього у нього поки що немає.

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