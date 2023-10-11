Республиканцы требуют от Байдена принять меры насчет Ирана на фоне войны в Израиле

Представители Республиканской партии США давят на президента США Джо Байдена, чтобы тот принял меры по Ирану. Причиной же называют длительную поддержку напавшего на Израиль ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что более десятка сенаторов от Республиканской партии призывают администрацию Байдена повторно заморозить 6 миллиардов долларов средств, предоставленных Тегерану в рамках соглашения об обмене пленными в прошлом месяце.

Администрация также сталкивается с призывами ввести новые санкции против Ирана или даже принять военные действия против иранских целей.