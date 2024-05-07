Республіканці сумніваються у тому, що Грін ініціює голосування за відставку Джонсона, - ЗМІ

Як розповідає видання, сьогодні, 7 травня, Джонсон знову зустрінеться з Грін, а також республіканцем Томасом Мессі. Минула зустріч, за словами спікера Палати представників, була конструктивним обговоренням ідей. Зокрема він додав, що вони "збираються зберегти команду разом".

На думку деяких республіканців, те, що Грін вирішила утриматись від негайного ініціювання голосування щодо відставки Джонсона, є багатообіцяючим. Є й ті, хто просто бажає уникнути уваги до міжусобиць й ті, хто не хоче бути надмірно оптимістичним в цьому питанні.

"Якщо Грін вирішить форсувати голосування, демократи продовжать обіцяти зберегти Джонсона, але деякі республіканці побоюються, що вони втратять свої важелі впливу в переговорах і потенційно втратять місця в листопаді", - додає Axios.