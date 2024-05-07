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Республиканцы сомневаются в том, что Грин инициирует голосование за отставку Джонсона, - СМИ

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Законодатели Республиканской партии все больше сомневаются в том, что конгрессмен Марджори Тейлор Грин отважится инициировать голосование по отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как рассказывает издание, сегодня, 7 мая, Джонсон снова встретится с Грин, а также республиканцем Томасом Месси. Прошлая встреча, по словам спикера Палаты представителей, была конструктивным обсуждением идей. В частности он добавил, что они "собираются сохранить команду вместе". 

По мнению некоторых республиканцев, то, что Грин решила воздержаться от немедленного инициирования голосования по отставке Джонсона, является многообещающим. Есть и те, кто просто желает избежать внимания к междоусобицам и те, кто не хочет быть чрезмерно оптимистичным в этом вопросе

"Если Грин решит форсировать голосование, демократы продолжат обещать сохранить Джонсона, но некоторые республиканцы опасаются, что они потеряют свои рычаги влияния в переговорах и потенциально потеряют места в ноябре", - добавляет Axios. 

 

Вопрос отставки Джонсона

Недавно Штаты приняли закон, который предусматривает Украине почти 61 миллиард долларов поддержки. В целом законопроект долгое время находился на рассмотрении в Палате представителей из-за того, что республиканцы и демократы не могли достичь консенсуса в вопросе государственной границы Штатов и Мексики. В конце концов Джонсон инициировал четыре законопроекта, которые включали помощь союзникам Вашингтона отдельно.

Пророссийская Грин, со своей стороны, после одобрения помощи Украине, обвинила спикера Палаты представителей в "предательстве" и пригрозила инициировать голосование по его увольнению.

По словам демократа Джареда Московица, представители его партии не планируют поддерживать отставку Джонсона.

Подробнее о том, кто такой спикер Джонсон - в материале РБК-Украина.

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