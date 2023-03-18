Республіканці США заявили про підтримку України та засудили слова губернатора Флориди

Пенс і губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну не підтримали позицію Десантіса, який назвав вторгнення в Україну "територіальною суперечкою" та яке не становить "життєво важливого" національного інтересу для США. Пенс повторив, що війна в Україні - це не "територіальна суперечка", це вторгнення Росії.

"Ми повинні підтримати наших союзників у всьому світі, щоб боротися з агресивними та небезпечними режимами, які загрожують свободі, де б вони не знаходилися", - заявив Сунуну.

Також губернатор Нью-Гемпшира сказав, що ціна, яку Сполучені Штати платять сьогодні в Україні, набагато менша за ту ціну, з якою можна зіткнутися, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить свій "марш на Захід". Це загрожуватиме суверенітету та безпеці НАТО. Пенс та Сунуну також стверджували, що підтримка України надсилає Китаю чіткий сигнал.

"Коли ми думаємо про нашу найбільшу і важливу стратегічну проблему, якою є Китай, найкращий спосіб надіслати сигнал Китаю про його військові амбіції - це побачити, як вільний світ рішуче виступає за суверенітет народу України", - додав Пенс.