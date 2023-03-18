Республиканцы США заявили о поддержке Украины и осудили слова губернатора Флориды

Представители Республиканской партии США не поддерживают губернатора Флориды Рона Десантиса относительно позиции войны в Украине. США должны поддержать союзников по всему миру, чтобы бороться с агрессивными и опасными режимами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего вице-президента США Майка Пенса, которое приводит CNN.
Пенс и губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну противопоставили комментарии Десантиса, назвав вторжение в Украину "территориальным спором", которое не представляет "жизненно важного" национального интереса для США. Пенс повторил, что война в Украине - это не "территориальный спор", это вторжение России.
"Мы должны поддержать наших союзников во всем мире, чтобы бороться с агрессивными и опасными режимами, угрожающими свободе, где бы они ни находились", - заявил Сунуну.
Также губернатор Нью-Гэмпшира сказал, что цена, которую Соединенные Штаты платят сегодня в Украине, намного меньше той цены, с которой можно столкнуться, если российский диктатор Владимир Путин продолжит свой "марш на Запад". Это будет угрожать суверенитету и безопасности НАТО. Пенс и Сунуну также утверждали, что поддержка Украины посылает Китаю четкий сигнал.
"Когда мы думаем о нашей крупнейшей и важной стратегической проблеме, какова Китай, лучший способ послать сигнал Китаю о его военных амбициях - это увидеть, как свободный мир решительно выступает за суверенитет народа Украины", - добавил Пенс.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины пригласило губернатора американского штата Флорида Рона Десантиса в Украину. Он подверг критике "бланковый чек" администрации американского президента Джо Байдена для Украины и заявил, что это "отвлекает внимание от самых неотложных вызовов нашей страны".
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение предоставления Штатами помощи Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ, поскольку это необходимо для предотвращения мировой войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.