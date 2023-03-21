Республіканці США вимагають від Байдена відправити Україні касетні боєприпаси

"Ми, як і раніше, глибоко розчаровані небажанням вашої адміністрації надати Україні потрібний тип та кількість далекобійних вогневих засобів та можливостей маневрування для створення та використання оперативних проривів проти росіян", - йдеться у повідомленні.

Конгресмени заявили, що безпосередні наслідки своєчасної відмови Збройним силам України від DPICM та іншого озброєння проявляються сьогодні на полі бою у Бахмуті та інших місцях в Україні.

Російські військові продовжують атакувати українських захисників Бахмута, що чисельно перевершують, хвилями солдатів і найманців з групи "Вагнера". Щоб протистояти цій тактиці, Україна запросила у США DPICM, які дуже ефективні проти живої сили - як ворожих військ на відкритій місцевості, так і піхоти, що окопалася, - і механізованих транспортних засобів. У листі йде мова, що Сполучені Штати покладалися на аналогічні касетні боєприпаси під час холодної війни як засіб компенсації радянських військових переваг у живій силі, артилерії та бронетехніці.

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - додали конгресмени.

DPICM

Удосконалений звичайний боєприпас подвійного призначення. Це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, які створені в США. Касетні бойові елементи мають властивості кумулятивних (для боротьби з бронетехнікою) та уламкової дії (для боротьби з живою силою). Звідси походить назва "подвійного призначення". Деякі бойові елементи можуть мати підривач уповільненого спрацювання для обмеження рухливості противника (міни).